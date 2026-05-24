Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло 3 июня юго-восток Турции

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зафиксировали сегодня землетрясение на юго-востоке страны. Оно произошло почти три часа назад.

В юго-восточной Турции 3 июня произошло землетрясение. Об этом информирует Управление по ЧС и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Они были зафиксированы в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш в 13:12 по местному времени (совпадает с московским).

Очаг землетрясения располагался на глубине примерно 12 тыс метров.

Согласно предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал.

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