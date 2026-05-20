Землетрясение магнитудой 4,9 потрясло юг Турции

Турецкие сейсмологи зафиксировали минувшей ночью землетрясение на юге республики. Его эпицентр располагался в районе Саймбейли.

В ночь с 23 на 24 мая в южной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сказано в сообщении Управления по ликвидации последствий ЧС республики.

Подземные толчки были зафиксированы в провинции Адана в 04:26 по местному времени (совпадает с московским). Их эпицентр был зарегистрирован в районе Саимбейли.

Очаг землетрясения располагался на глубине 8,6 тыс метров.

Синоптики отмечают, что подземные толчки также ощущались в четырех других провинциях – Кайсери, Кахраманмараше, Османие и Нигде.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.