Израиль и Ливан проведут пятый раунд переговоров в США

Очередной раунд ливано-израильских переговоров по урегулированию запланирован на среду, он пройдет в США. В Госдепе отметили, что состоявшиеся накануне переговоры привели к прогрессу.

Пятый раунд переговоров по урегулированию между Израилем и Ливаном состоится в Вашингтоне в среду, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

Он напомнил, что накануне стороны провели четвертый раунд переговоров, на котором был достигнут прогресс, стороны продвинулись по вопросам политики и безопасности.

По данным новостного портала Janoubia, Соединенные Штаты выдвинули план по установлению 60-дневного переходного периода в рамках урегулирования между Израилем и Ливаном. За указанный период израильские военные должны будут освободить ливанские территории, на их месте разместятся миротворцы Временных сил ООН.