Реставрация главного храма Тбилиси обойдется в 1,2 млн лари

В столице Грузии приступили к реставрации главного городского храма. На реализацию проекта потратят 1,2 млн лари.

В Тбилиси началась реставрация главного храма города – Сиони. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии грузинской столицы.

Стоимость работ составит 1,2 млн лари. Проект будет реализован Фондом развития Тбилиси.

Вокруг храма уже началась установка строительных лесов.

Согласно плану, реставрация коснется крыши и колокольни храма. В зоне риска находятся стены и фрески храма, они могут получить повреждения в результате осадков.

Напомним, Сионский Собор – один из двух главных храмов в Грузинской церкви.