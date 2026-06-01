Иран и ЕАЭС возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговли

В Иране после вынужденной паузы на фоне ближневосточного конфликта сообщили о намерении полностью возобновить работу над соглашением о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

Власти Ирана призвали возобновить плановую работу по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Министр уточнил, что после вынужденной паузы из-за событий на Ближнем Востоке рабочие контакты между ЕЭК и Ираном восстанавливаются в полном объеме. На данный момент стороны готовят повестку второго заседания совместного комитета.

"Сегодня ситуация изменилась, и могу сказать: самый важный посыл, который мы услышали на встрече в Астане от министра Атабакаб призыв возобновить полноформатную плановую работу по всем направлениям. Сейчас возобновляем все рабочие контакты в полном объеме с целью полноценного наполнения повестки второго заседания совместного комитета, которое, как мы рассчитываем, состоится осенью в Тегеране"

- Андрей Слепнев

Отметим, соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном вступило в силу в мае 2025 года. По итогам года товарооборот вырос на 15,5%, а объем поставок в Иран увеличился более чем на 20%.