Семь соглашений со странами глобального Юга подпишет РФПИ на ПМЭФ

В рамках стартовавшего в Санкт-Петербурге ПМЭФ планируется подписать семь соглашений между РФПИ и странами Глобального Юга, сообщил Дмитриев сегодня.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет ряд международных соглашений в различных сферах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поведал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы подпишем семь соглашений со странами глобального Юга, это и высокие технологии, и агросектор, и инфраструктура, многие ведущие сектора для инвестиций"

– Кирилл Дмитриев

Он подчеркнул, что фонд активно взаимодействует со странами Ближнего Востока и Азии.

"У нас более 60 совместных проектов с Эмиратами, более 55 с Саудовской Аравией, более 60 с Китаем, и со многими другими странами мы продолжаем эти активные инвестиции"

– Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ указал на важное значение развитие отношений между Россией и Саудовской Аравией, которые изменились в лучшую сторону за последние десять лет.