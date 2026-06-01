Прямые авиарейсы связали Сухум и Минводы

Регулярные самолетные рейсы стартовали сегодня между столицей Абхазии Сухумом и Минеральными водами. Они будут проводиться дважды в неделю.

Попасть на отдых в Абхазию из Минеральных Вод теперь можно прямым авиарейсом, такое сообщение распространила пресс-служба аэропорта Сухума.

В нем говорится, что сегодня в этом и обратном направлении был совершен первый рейс.

"В сухумской авиагавани самолет по авиационной традиции приветствовали "водной аркой""

– пресс-служба аэропорта Сухума

Перевозчиком выступает авиакомпания "РусЛайн". Рейсы совершаются на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Самолеты летают дважды в неделю: по средам и субботам.

Купить билеты можно на официальном сайте "Руслайна".