Вестник Кавказа

Грузия обсудила с Азербайджаном и Арменией делимитацию границы

Карта Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси выстраивает добрососедские отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией, заявил Ираклий Кобахидзе. В рамках этой политики проведены встречи с Баку и Ереваном по вопросу делимитации границ.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси формирует отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией в русле добрососедства. Кобахидзе отметил, что Тбилиси провел встречи с властями Азербайджана и Армении по вопросу делимитации и демаркации границ. 

Как отметил Кобахидзе, Грузия укрепляет связи с Турцией и Азербайджаном в рамках трехстороннего формата. Этому способствует воплощение в жизнь ряда совместных проектов. Политик отметил, что эти страны входят в десятку важнейших внешнеэкономических партнеров.

"Сотрудничество с Баку и Анкарой укрепляется за счет реализации совместных стратегически важных проектов. Следует отметить, что Турция, Азербайджан и Армения, как и прежде, входят в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. Сохраняется интенсивная динамика отношений на самом высоком уровне со всеми тремя соседними государствами"

– Ираклий Кобахидзе

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