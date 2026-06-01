В Азербайджане более 300 тыс переселенцев получили новое жилье

Власти Азербайджана улучшили жилищные условия для более чем 300 тыс вынужденных переселенцев, построив свыше ста новых поселков и жилых комплексов.

Более 300 тыс вынужденных переселенцев в Азербайджане обеспечены улучшенными жилищными условиями. Об этом сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он уточнил, что для улучшения жилищно-бытовых условий граждан на освобожденных территориях государство построило 121 новый поселок и многоэтажные жилые комплексы. В результате новое жилье получили более 62 тыс семей.

Гулиев подчеркнул, что для социальной поддержки этой категории граждан за 15 лет руководство страны утвердило десятки указов и законов.

"В целях решения социальных проблем вынужденных переселенцев Президент Азербайджана в 2004–2019 годах подписал 75 указов и распоряжений, а Милли Меджлис принял 11 законов"

- Муса Гулиев

Помимо этого, власти Азербайджана обеспечивают переселенцев льготами на образование, ежемесячными пособиями и программами занятости.