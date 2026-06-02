В Грузии построят новый курортный комплекс

На грузинском черноморском курорте Кобулети начнут реализовывать строительство нового курортного комплекса Swissôtel Kobuleti Beach Resort.

На курорте Кобулети черноморского побережья Грузии построят новый туристический комплекс, такое заявление сделал премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии открытия строительства.

Реализация проекта оценивается в $300 млн, сообщил он.

"Начало строительства еще раз доказывает, что наш инвестиционный климат стабилен, предсказуем и привлекателен для инвесторов. Грузия прочно занимает место на международной инвестиционной карте как прозрачный и безопасный экономический центр"

— Ираклий Кобахидзе

Как подчеркнул премьер, в настоящее время грузинский прибрежный пояс объединяет гостеприимство, отдых и крупные инвестиционные проекты.

Также Кобахидзе рассказал о том, что из себя будет представлять будущий курортный комплекс.

По его словам, он объединит три здания, где будут располагаться гостиница, жилые и инвестиционные апартаменты, бассейны, фитнес-центр, СПА, казино, рестораны и детские зоны.