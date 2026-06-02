В Грузии построят новый курортный комплекс

На курорте Кобулети черноморского побережья Грузии построят новый туристический комплекс, такое заявление сделал премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии открытия строительства.
Реализация проекта оценивается в $300 млн, сообщил он.
"Начало строительства еще раз доказывает, что наш инвестиционный климат стабилен, предсказуем и привлекателен для инвесторов. Грузия прочно занимает место на международной инвестиционной карте как прозрачный и безопасный экономический центр"
— Ираклий Кобахидзе
Как подчеркнул премьер, в настоящее время грузинский прибрежный пояс объединяет гостеприимство, отдых и крупные инвестиционные проекты.
Также Кобахидзе рассказал о том, что из себя будет представлять будущий курортный комплекс.
По его словам, он объединит три здания, где будут располагаться гостиница, жилые и инвестиционные апартаменты, бассейны, фитнес-центр, СПА, казино, рестораны и детские зоны.