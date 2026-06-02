Нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан исполнилось 20 лет

Сегодня исполняется ровно 20 лет с того дня, когда в путь отправился первый экспортный танкер с азербайджанской нефтью, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан сегодня исполнилось 20 лет, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Двадцать лет назад, 4 июня 2006 года, в путь тронулся первый танкер с азербайджанской нефтью на экспорт, доставленной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За два десятка лет работы нефтепровода, который стал основным экспортным нефтепроводом Азербайджана, было транспортировано в общей сложности порядка 557 млн т азербайджанской нефти.

Напомним, что первая нефть поступила в трубопровод 10 мая 2005 года. Терминала Джейхан в Турции она достигла 28 мая 2006 года. По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан идет на экспорт азербайджанская нефть с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, а также конденсат с месторождения "Шахдениз".