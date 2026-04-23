Вестник Кавказа

Новак рассказал о ситуации с ценами на топливо на АЗС в России

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рынок топлива в России стабилен, цены на АЗС растут в пределах инфляции, сообщил Новак на ПМЭФ. Он добавил, что правительство следит за ситуацией, в будущем может быть введен запрет на экспорт дизеля.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о ситуации на российском топливном рынке, она стабильна.

"В настоящее время ситуация стабильна. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинстве заправок не выше инфляции, поэтому правительство вместе с ФАС и министерством энергетики будет за этим следить"

– Александр Новак

Также он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), что при необходимости РФ введет запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, но пока ситуация того не требует.

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