Необходимо заключить соглашение по поставкам топлива в ближайшее время – Новак

Вице-премьер России призвал заключить соглашения с нефтяными компаниями по поставкам топлива на внутренний российский рынок как можно скорее.

Соглашения по поставкам топлива на внутренний рынок РФ стоит заключить в ближайшее время, такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итоговой коллегии ФАС России.

Он отметил, что данные соглашения направленны на стабилизацию на бирже оптовых цен.

Также, по словам вице-премьера, необходимо заключить ряд соглашений с "Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой и нашими вертикально-интегрированными компаниями".

Новак отметил слаженность работы нефтяных компаний с энергетическим ведомством и федеральной антимонопольной службой.

Как подчеркнул Александр Новак, это позволяет спокойно принимать сложности, возникающие в результате колебания цен на мировых энергетических рынках.

В результате этого возникают дополнительные стимулы для колебания цен на российском рынке, отметил он.