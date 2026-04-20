Индия включила Ормузский пролив в зону основных интересов — СМИ

Военно-морские силы Индии считают Ормузский пролив зоной своих основных интересов, пишет газета The Times of India.
Уточняется, что это происходит на фоне его продолжающейся блокады, а также вызванного по этой причине роста цен на энергоресурсы.
Согласно публикации издания, новая стратегия индийских ВМС включает в себя активные действия в зонах, где сосредоточены основные интересы страны, связанные с мировой торговлей и энергетической безопасностью.
Это, прежде всего, зоны Индийского и Тихого океанов, включая Ормузский пролив, отмечает The Times of India.
Как сообщает источник, самым важным критерием для Нью-Дели является индийские торгово-экономические интересы и то, где проходят международные судоходные линии.
"По мере возрастания стратегической и экономической активности Индии в Мировом океане в ближайшие годы резко усилятся масштабы и интенсивность внешнего воздействия, которые затрагивают национальные интересы страны"
– The Times of India
Также издание приводит слова министра обороны Индии Раджнатха Сингха о том, что военные "внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке".
Кроме того, ВМС обеспечивают безопасное сопровождение индийских танкеров через Ормузский пролив в условиях его продолжительной блокады.