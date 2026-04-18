Десять судов из Индии проплыли через Ормузский пролив – СМИ

Индия подтвердила проход десяти своих судов через Ормузский пролив. В правительстве страны отметили, что находятся в контакте с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих кораблей.

Ормузский пролив благополучно пересекли десять судов из Индии. Об этом сообщил 20 апреля представитель индийского правительства.

Он также отметил, что Индия продолжает контактировать с Ираном и другими странами в целях обеспечения безопасного прохода своих кораблей по данному стратегическому водному пути.

На прошлой неделе Иран согласился сделать проход через Ормузский пролив свободным. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приветствовал это решение, однако отказался снять блокаду иранских портов. После этого Исламская Республика восстановила режим ограниченного прохода через пролив.

Напомним, ВМС США приступили к морской блокаде Ирана неделю назад, 13 апреля.

Вам может быть интересно

