В фаворе у россиян на майские праздники - юг и Северный Кавказ

В России ожидают рост турпотока на предстоящие майские праздники - популярными направлениями по-прежнему остается юг страны и Северный Кавказ, а вот интерес к Дагестану и обеим столицам у туристов упал, сообщили в АТОР.

В России приближаются майские праздники, и туристические агентства страны уже просчитывают предпочтения самых заядлых путешественников, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТОР) Алексан Мкртчян.

Огромного всплеска туристической активности не ожидается, однако стабильный небольшой рост туристического потока на праздничных майских выходных все же будет - эти дни россияне обычно проводят на природе, а часть из них – путешествуя по нашей необъятной стране, поведал Мкртчян, передает ТАСС.

Самым популярным направлением у туристов остается юг России, и это Кубань: турпоток в Геленджик вырастет до 7%, в Краснодар - до 15%, а Анапа ждет до 40% роста притока путешественников. А вот интерес к Сочи у россиян угасает: турпоток в курортный город уже упал на 10% по сравнению с прошлыми майскими праздниками, отметил эксперт.

Пока небольшой, но стабильный рост потока отмечен в районы Северного Кавказа - в среднем он составляет 5-6%, а отдыхать россияне будут в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

При этом заметно упал интерес к Дагестану – на популярности региона сказались ливни и последовавшие за ними масштабные наводнения, из-за чего спрос на отдых на майские праздники здесь упал на 27%, отметил Мкртчян.

Невелик спрос и на поездки в обе столицы – он вырос всего на 3% для Москвы и 6% для Санкт-Петербурга, и, как полагают эксперты, это связано с более короткими майскими праздниками, что останавливает некоторых людей от путешествий, - считает эксперт.