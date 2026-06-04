Контакты РФ с США поддерживаются — Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о поддержании телефонных контактов между Москвой и Вашингтоном, а также подготовке визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Россия и США в настоящее время поддерживают рабочие контакты, которые по большей части проходят по телефону. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Контакты идут. Я не могу о них подробно рассказывать, больше, чем известно до этого. Контакты с ними поддерживаются.Публично заявлялось о том, что в мае разговаривал наш министр Лавров с господином Рубио. Когда нужно, мы информируем о телефонных разговорах наших президентов. Помимо этого, еще есть контакты, по большей части телефонные"

- Юрий Ушаков

По его словам, в рамках этого диалога Москва также находится на прямой связи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Сейчас ведется активная подготовка их поездки в Российскую Федерацию.

Визит американских представителей ожидается в перспективе, однако конкретные сроки на данный момент не согласованы.

"В перспективе мы ожидаем Уиткоффа и Кушнера. Но дат нет"

- Юрий Ушаков

Отметим, ранее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже посещали Москву с официальным визитом в начале декабря 2025 года. В ходе той поездки американские делегаты провели закрытую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.