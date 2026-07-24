7 тысяч жителей Дагестана остаются без света из-за непогоды

Электроснабжение пропало в четырех селах Дагестана, работы затрудняются тем, что инфраструктура находится в горах.

Ряд сел оказались без электроэнергии из-за перегрузки электросетей и разгула стихии в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго и тарифов региона.

В нем подчеркивается, что ведомство держит на своем контроле работы по восстановлению подачи электричества в населенных пунктах, где оно пропало из-за плохой погоды и перегрузов.

"Без света – порядка четырех населенных пунктов, в которых проживает свыше 7 тысяч человек"

– Минэнерго Дагестана

В ведомстве также пояснили, что работы по возобновлению подачи света затруднены из-за большой протяженности линий электропередачи, которые к тому же расположены в труднодоступной местности в горах.

В то же время, как обратили внимание в Минэнерго, специалисты "Дагэнерго" круглосуточно занимаются поиском мест повреждений и устранением аварий.

"За последние сутки энергетики ликвидировали более 10 аварий, восстановив электроснабжение для 19 тыс жителей республики"

– Минэнерго Дагестана