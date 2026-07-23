Хуситы атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии

Йеменские хуситы атаковали ракетами принадлежащий Саудовской Аравии нефтяной танкер NCC Ghazal. Радикалы объяснили это действием "морского эмбарго".

Радикалы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали нефтяной танкер NCC Ghazal, принадлежащий Саудовской Аравии.

По словам представителя радикалов Яхьи Сари, капитан корабля проигнорировал предупреждения. Мотивом для атаки стало нарушение "морского эмбарго".

Сообщается, что судно было атаковано баллистическими ракетами. В результате удара корабль изменил маршрут, об ущербе и пострадавших информации нет.

Напомним, что 20 июля хуситы ввели против Саудовской Аравии "морское эмбарго" в ответ на удар по аэропорту Саны войсками королевства. Стороны перешли к обмену ударами.