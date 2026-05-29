Вестник Кавказа

РФ призвала МАГАТЭ отказаться от двойных стандартов и осудить удары по ядерным объектам

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Представители РФ призывали МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов при оценке военных ударов по мирным ядерным объектам.

Россия призывает МАГАТЭ прямо осуждать любые атаки на гражданские атомные станции. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заявление прозвучало на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, созванной арабскими странами из-за удара по АЭС "Барака". Ульянов призвал агентство прямо осуждать атаки на ядерные объекты в России, Иране и ОАЭ.

Ульянов также сообщил, что делегация США может инициировать разработку новой антииранской резолюции. США планируют потребовать от Ирана предоставить доступ ко всем ядерным объектам, а при отказе вынесут вопрос в Совет Безопасности ООН.

Постпред отметил, что Иран полноценно сотрудничал с МАГАТЭ с 2016 года. Сворачивание взаимодействия стало ответом на кампанию давления США, к которой присоединились Франция, Германия и Великобритания. Инициативы США привели к эскалации и ударам по ядерным объектам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.