Представители РФ призывали МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов при оценке военных ударов по мирным ядерным объектам.

Россия призывает МАГАТЭ прямо осуждать любые атаки на гражданские атомные станции. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заявление прозвучало на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, созванной арабскими странами из-за удара по АЭС "Барака". Ульянов призвал агентство прямо осуждать атаки на ядерные объекты в России, Иране и ОАЭ.

Ульянов также сообщил, что делегация США может инициировать разработку новой антииранской резолюции. США планируют потребовать от Ирана предоставить доступ ко всем ядерным объектам, а при отказе вынесут вопрос в Совет Безопасности ООН.

Постпред отметил, что Иран полноценно сотрудничал с МАГАТЭ с 2016 года. Сворачивание взаимодействия стало ответом на кампанию давления США, к которой присоединились Франция, Германия и Великобритания. Инициативы США привели к эскалации и ударам по ядерным объектам.