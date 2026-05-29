РФ призвала МАГАТЭ отказаться от двойных стандартов и осудить удары по ядерным объектам

Россия призывает МАГАТЭ прямо осуждать любые атаки на гражданские атомные станции. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Заявление прозвучало на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, созванной арабскими странами из-за удара по АЭС "Барака". Ульянов призвал агентство прямо осуждать атаки на ядерные объекты в России, Иране и ОАЭ.
Ульянов также сообщил, что делегация США может инициировать разработку новой антииранской резолюции. США планируют потребовать от Ирана предоставить доступ ко всем ядерным объектам, а при отказе вынесут вопрос в Совет Безопасности ООН.
Постпред отметил, что Иран полноценно сотрудничал с МАГАТЭ с 2016 года. Сворачивание взаимодействия стало ответом на кампанию давления США, к которой присоединились Франция, Германия и Великобритания. Инициативы США привели к эскалации и ударам по ядерным объектам.