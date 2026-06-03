Лавров назвал важнейшую задачу США в конфликте с Ираном

Глава МИД России заявил, что США военными действиями на Ближнем Востоке стремятся подорвать начавшийся процесс нормализации Ирана и стран Персидского залива.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров обозначил одну из ключевых задач Вашингтона в конфликте с Тегераном. По словам Лаврова, США стремятся сорвать возможное сближение, которое наметилось между Ираном и арабскими странами.

"Одной из задач этого авантюрного действа, я не сомневаюсь нисколько, было не допустить процесса, который наметился, процесса сближения, нормализации отношений между арабами и Ираном в рамках дискуссий о будущем и залива, и прилегающих территорий"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, одним из шагов к урегулированию ситуации может стать договор о ненападении между Ираном и странами Персидского залива. Как отметил глава российского дипведомства, также возможны дополнительные меры, например, прозрачность в сфере вооружений, передает RT Arabic.