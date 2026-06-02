США и Иран не могут договориться по вопросу размера компенсаций – СМИ

Американские СМИ сообщают, что ключевой момент, из-за которого Вашингтон и Тегеран не могут достичь соглашения об урегулировании – размер репараций для восстановления повреждений в Иране.

Вопрос компенсации урона от американских ударов является основной причиной, по которой США и Иран до сих пор не урегулировали конфликт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно нему, размер выплат для восстановления поврежденной территории Ирана не устраивает обе стороны, поэтому они не могут прийти к соглашению в переговорах об урегулировании.

"Одним из ключевых моментов, остающихся камнем преткновения в переговорах между США и Ираном, является денежная компенсация"

– СNN

Также, как отмечает источник, США получили от пакистанских посредников информацию о том, что Иран хочет получить выплаты сразу, "как только будет подписано соглашение с США, а не через какое-то время".

При этом, согласно телеканалу, в Соединенных Штатах предполагают, что разморозка части средств Ирана до окончательного завершения конфликта негативно повлияет на "ключевой рычаг давления Вашингтона на Тегеран".

Кроме того, по словам источника, американский президент Дональд Трамп дал ясно понять своей администрации, что не намерен подписывать сделку, которая предполагает напрямую выплатить деньги Ирану.

"Также стороны обсуждали вопрос об инвестиционном фонде для Ирана, через который выделили бы миллиарды долларов на реконструкцию, как только Вашингтон и Тегеран достигнут окончательного соглашения"

– СNN