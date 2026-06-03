Рахман Мустафаев анонсировал визит главы МИД Азербайджана в Россию

В Азербайджане подтвердили визит руководителя внешнеполитического ведомства в Россию. Поездка запланирована на следующий месяц.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершит в июле визит в Москву. Об этом рассказал посол республики в Москве Рахман Мустафаев, выступая на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В плане политического диалога наряду с диалогом на уровне глав государств достигнута договоренность о визите в ближайшее время, в июле, главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву по приглашению российской стороны"

– азербайджанский посол

Рахман Мустафаев отметил, что это станет важным событием для развития отношений Москвы и Баку.