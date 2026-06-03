Бизнес-диалог Россия-Азербайджан проходит на ПМЭФ-2026

Представители Москвы и Баку принимают участие в бизнес-диалоге Россия-Азербайджан, который проходит сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.
В повестке мероприятия – направления для роста и перспективы развития в конкретных отраслях экономического сотрудничества, а также меры, которые принимаются правительствами РФ и АР для наращивания торгово-экономического потенциала.
В ходе события выступят председатель правления Общественного объединения Азербайджано-Российский деловой совет. президент Agalarov Development Эмин Агаларов, гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа,
вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Алексей Оверчук, вице-президент, советник президента-председателя правления банка ВТБ, президент АНО "Каспийская деловая инициатива" Гюльнара Рагимова-Дениз, а также председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.