Вестник Кавказа

Бизнес-диалог Россия-Азербайджан проходит на ПМЭФ-2026

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит бизнес-диалог Россия-Азербайджан.

Представители Москвы и Баку принимают участие в бизнес-диалоге Россия-Азербайджан, который проходит сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

В повестке мероприятия – направления для роста и перспективы развития в конкретных отраслях экономического сотрудничества, а также меры, которые принимаются правительствами РФ и АР для наращивания торгово-экономического потенциала.

В ходе события выступят председатель правления Общественного объединения Азербайджано-Российский деловой совет. президент Agalarov Development Эмин Агаларов, гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа,

вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Алексей Оверчук, вице-президент, советник президента-председателя правления банка ВТБ, президент АНО "Каспийская деловая инициатива" Гюльнара Рагимова-Дениз, а также председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.