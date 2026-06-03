Мария Захарова: экономические связи России и Азербайджана имеют взаимовыгодный характер

Комментируя участие российской делегации в Бакинской энергетической неделе параллельно с работой представителей Баку на ПМЭФ, спикер МИД РФ Мария Захарова констатировала интерес Москвы к всестороннему укреплению контактов с Азербайджаном.

На этой неделе в России и Азербайджане проходят крупные экономические саммиты: в Санкт-Петербурге – Петербургский международный экономический форум, в Баку – Бакинская энергетическая неделя. В ПМЭФ участвуют азербайджанская правительственная делегация и представительная группа национальных компаний, а в серии мероприятий в Баку – аналогичные делегации из Москвы и российских регионов. В связи с этим "Вестник Кавказа" направил запрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой об оценке экономического взаимодействия двух стран.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на экономическом направлении между властями и предприятиями России и Азербайджана ведется постоянная плодотворная работа, которая носит взаимовыгодный характер.

"Наглядное тому подтверждение – очередное, 24-е заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Оно с успехом, подчеркну, прошло 16 апреля в Зангилане, были достигнуты договоренности по реализации взаимовыгодных совместных проектов", - отметила она.

"Особо хочу отметить, что свой вклад в укрепление двусторонних экономических связей вносит работа на межрегиональном уровне. В ней принимают участие более 70 субъектов Российской Федерации", - обратил внимание Мария Захарова.

"В этом контексте можем только приветствовать предстоящее проведение в этом году в Азербайджане очередного, 13-го Российско-азербайджанского межрегионального форума", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Москва настроена на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Баку. "Мы нацелены на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей с Азербайджаном, это отвечает интересам народов наших стран", - пояснила она.

"Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Здесь имеется целый ряд инициатив, которые обсуждались на высшем уровне. Мы продолжаем диалог с азербайджанской стороной по всем вопросам", - заключила Мария Захарова.