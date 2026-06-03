Азербайджанская делегация участвует в ПМЭФ-2026

Представители Азербайджана принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), такое сообщение распространило посольство Азербайджана в России.
Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель главы Минэкономики АР Эльнур Алиев.
На полях форума состоялась встреча Алиева и и.о. главы Дагестана Федора Щукина, председателя правительства РД Магомеда Рамазанова.
"Стороны обсудили актуальные вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Дагестан"
– посольство России в Азербайджане
В сообщении также уточняется, что в ходе мероприятия участники подписали соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве между производителями из Азербайджана и Дагестана.