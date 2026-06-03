Вестник Кавказа

Азербайджанская делегация участвует в ПМЭФ-2026

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация из Азербайджана принимает участие в ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге. Ее возглавляет первый заместитель министра экономики АР Эльнур Алиев.

Представители Азербайджана принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), такое сообщение распространило посольство Азербайджана в России.

Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель главы Минэкономики АР Эльнур Алиев.

На полях форума состоялась встреча Алиева и и.о. главы Дагестана Федора Щукина, председателя правительства РД Магомеда Рамазанова.

"Стороны обсудили актуальные вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Дагестан"

– посольство России в Азербайджане

В сообщении также уточняется, что в ходе мероприятия участники подписали соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве между производителями из Азербайджана и Дагестана.

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