РФ может ожидать турпоток 48 млн поездок этим летом – Чернышенко

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что летом текущего года российский внутренний турпоток ожидаемо вырастет на 4% и составит около 48 млн поездок.

По итогам нынешнего курортного сезона туристической поток по России ожидается примерно на уровне 48 млн поездок, такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Соответствующий прогноз он представил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, по сравнению с 2025 годом в нынешний высокий сезон турпоток вырастет на 4%.

"Если говорить про наш внутренний туристический поток, то в летний сезон, это с мая по сентябрь, мы видим рост примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это будет порядка 48 млн поездок наших граждан"

– Дмитрий Чернышенко

Как подчеркнул вице-премьер, традиционно самыми популярными направлениями остаются курорты Черноморского побережья и Минеральные Воды.

При этом, он отметил значительный рост популярности и других регионов у внутренних туристов. В частности, это Адыгея, Калмыкия, республики Северного Кавказа.

Также Чернышенко отметил, что в текущем году одними из популярных направлений также будут оставаться Москва и Санкт-Петербург.