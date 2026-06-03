Вестник Кавказа

Британия и Франция намерены разминировать Ормузский пролив

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Великобритания и Франция планируют принять участие в разминировании Ормуза. Соответствующие переговоры проведены с США.

Лондон и Париж планируют совместно провести разминирование Ормузского пролива. По информации Bloomberg, это будет сделано после вступления в силу соглашения между Тегераном и Вашингтоном. 

Как сообщает издание, в разминировании могут принять участие порядка 15 стран. Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон провел переговоры с Вашингтоном по этому вопросу. 

Сообщается, что европейские страны могут взаимодействовать с Ираном при проведении разминирования. Однако иранские власти готовы очистить акваторию от мин собственными силами.

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