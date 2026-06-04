МИД РФ выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью моряков

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России выразила соболезнования родным и близким моряков, которые погибли на теплоходах "Натра" и "Циркон".

Россия выражает соболезнования Азербайджану в связи с гибелью пяти граждан страны в ходе удара морскими дронами по двум теплоходам в Азовском море, соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших"

– Мария Захарова

Также она пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим и отметила, что им было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России.

Кроме того, как уточнила Мария Захарова, российская сторона в настоящее время находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и МИД Азербайджанской Республики.

"Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам"

– Мария Захарова