Новый музей откроют в Сочи

В Сочи появится новый музей, посвященный Великой Отечественной войне. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2026.

Строительство нового музейного пространства реализуют в Сочи, такое заявление сделал глава администрации города Андрей Прошунин.

Уточняется, что соглашение об организации проекта было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Прошунина, новый музей будет посвящен истории Великой Отечественной войны и станет "масштабным социально-просветительским проектом по сохранению исторической памяти".

Как сообщил глава сочинской организации, строительство будет реализовано совместно с властями Краснодарского края, соглашение на ПМЭФ-2026 было заключено с губернатором Вениамином Кондратьевым.

"Совместно с администрацией Краснодарского края уже приступили к подбору земельного участка, подходящего для строительства историко-культурного центра"

– Андрей Прошунин

Также на форуме были подписаны еще ряд соглашений с инвесторами по организации строительства будущего проекта, уточнил мэр Сочи.