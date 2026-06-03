Иранским футболистам выдали визы на ЧМ-2026

Игроки сборной Ирана по футболу получили долгожданные американские визы – теперь они смогут без проблем принять участие в чемпионате мира.

Сборной Ирана по футболу выдали визы в США для участия в чемпионате мира, передает телеканал Al Arabiya.

При этом СМИ ссылается на представителя Белого дома.

"Иранским игрокам выдаются визы для въезда в США"

– Al Arabiya

Напомним, тренировочная база иранской сборной изначально должна была располагаться в США, но затем была перенесена в Мексику. При этом все игры с участием иранских футболистов состоятся на территории Америки.