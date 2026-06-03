Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ

The Hill: Нижняя палата Конгресса США проголосовала в поддержку антироссийского законопроекта, подразумевающего расширение санкций против РФ. Однако инициатива вряд ли будет одобрена на уровне Сената, который контролируется республиканцами.

Палата представителей США проголосовала за законопроект о санкциях против России. В поддержку инициативы выступили 226 конгрессменов, против проголосовали 195 человек.

Законопроект также подразумевает предоставление Украине военной помощи. Автором инициативы является демократ Грегори Микс, в ведении которого находятся иностранные дела.

По данным газеты The Hill, принятие законопроекта Сенатом маловероятно, так как верхняя палата Конгресса контролируется республиканцами, которые, как правило, не противоречат позиции Дональда Трампа.

Согласно законопроекту, власти США выделят Украине $8 млрд в качестве военных займов, а также продлят до 2027 действие программы USAI, которая дает возможность передавать Киеву оружие напрямую из арсеналов Пентагона. Кроме того, расширяется список рестрикций в отношении Москвы.