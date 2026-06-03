С запуском АЭС в Казахстане появится новая отрасль – Владимир Путин

Владимир Путин отметил важность запуска первой АЭС для энергетики Казахстана. По словам Путина, открытие объекта будет означать запуск новой отрасли.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию первой в Казахстане АЭС будет означать запуск новой отрасли, которая откроет новые научные и производственные возможности.

"Но самое главное не в том, что в Казахстане будут построены блоки атомной электростанции. Самое главное в том, что будет создана новая отрасль. Это касается подготовки кадров, это касается научной деятельности и производственной - все это совместно. Это направление чрезвычайно важно и для нас, и для Казахстана"

– Владимир Путин

По словам Путина, центральноазиатская республика сможет получать до 20% электроэнергии за счет эксплуатации АЭС. Проект позволит стране диверсифицировать свои энергоресурсы.

Напомним, что Москва и Астана договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане. В проекте будет участвовать "Росатом".