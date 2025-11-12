Песков рассказал о вероятности встречи Путина и Трампа летом

Летом 2026 года может состояться встреча лидеров России и США. По словам Пескова, эта встреча может пройти с вероятностью 50%.

Вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом оценил на полях ПМЭФ-2026 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Теоретически 50%: или будет, или не будет"

– Дмитрий Песков

Так ответил представитель Кремля на вопрос РИА Новости о возможности встречи глав государств.

Летом прошлого года Путин и Трамп встречались на Аляске.