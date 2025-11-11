США и РФ не отказываются от договоренностей Анкориджа – Юрий Ушаков

Юрий Ушаков: Договоренности саммита в Анкоридже сохраняют силу как для Вашингтона, так и для Москвы. РФ настроена придерживаться их при последующих контактах по украинскому кризису.

Вашингтон готов придерживаться достигнутых в ходе переговоров лидеров РФ и США в Анкоридже договоренностей. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, результаты саммита на Аляске сохраняют актуальность.

"Эти понимания [достигнутые в Анкоридже] находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы"

– Юрий Ушаков

По словам Ушакова, при дальнейших переговорах по украинской проблеме Москва будет опираться на договоренности саммита в Анкоридже.

В конце октября Ушаков заявил, что Кремль сохраняет настрой на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.