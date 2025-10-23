Вестник Кавказа

США планируют построить военную базу в районе сектора Газа

© Фото: сайт Пентагона
Bloomberg: США намерены создать базу в районе сектора Газа. Она может быть использована стабилизационными силами в дальнейшем.

Пентагон рассматривает возможность строительства базы армии США в районе сектора Газа. База сможет принять около 10 тыс военнослужащих, информирует Bloomberg.   

Согласно данным СМИ, ВМС Соединенных Штатов прорабатывают финансово-организационную сторону вопроса. Планируется строительство временного комплекса площадью около 1 тыс кв м. ВМС США ищут компании, которые построят базу, а также будут заниматься ее обслуживанием. 

Как отметил армейский источник, строительство базы является частью подготовки к развертыванию международной коалиции стабилизационных сил. 

Напомним, что США и Израиль обсуждают дальнейшую реализацию мирного плана Дональда Трамп по Газе.

