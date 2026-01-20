ВЭБ.РФ планирует миллиардные инвестиции в СКФО

В планах государственной корпорации развития ВЭБ.РФ – поддержать развитие Северного Кавказа инвестициями на сумму более 100 миллиардов рублей, в том числе развивать туристическую схему "Большой Кавказ".

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в обозримом будущем инвестирует в развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) более 100 млрд рублей, сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию корпорации Ирина Макиева.

"Наша главная задача - не просто познакомить СКФО с инструментами поддержки группы ВЭБ.РФ, но и научить бизнес применять их на практике. Уже сейчас участие ВЭБ.РФ в проектах СКФО превышает 28 млрд рублей, а в планах направить на развитие округа еще более 100 млрд рублей"

- Ирина Макиева

Работа ВЭБ.РФ в регионе не будет ограничиваться финансовыми инвестициями – госкорпорация уже разработала комплексную стратегию развития туризма регионов округа, туристическую схему "Большой Кавказ", в состав которой вошли проходящая по горной части СКФО Большая Кавказская дорога длиной в 1402 км, а в перспективе и трассировка Большой Кавказской тропы протяженностью 3300 км, отметили в корпорации, передает портал "Это Кавказ".

К 2035 году в состав Большой Кавказской тропы войдут свыше 2 тыс км основных и 1,3 тыс км вспомогательных туристических маршрутов - она пройдет от Черного до Каспийского моря через горные курорты Северного Кавказа и все регионы округа.