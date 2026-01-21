Вестник Кавказа

Новое железнодорожное соглашение подписали Баку и Анкара

Новое железнодорожное соглашение подписали Баку и Анкара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Турция продолжают развивать сотрудничество в железнодорожном секторе. С этой целью стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, направленные на развитие связей в данной сфере.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Государственные железные дороги Турции (TCDD) подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом рассказали в пресс-службе АЖД.

Свои подписи под документом поставили председатель АЖД Ровшан Рустамов и председатель правления и гендиректор TCDD Вейси Курт.

Цель меморандума – развитие партнерства в железнодорожном секторе.

В рамках сотрудничества планируется развивать инфраструктуру, внедрять совместные инновационные решения, обмениваться данными, заниматься подготовкой кадров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.