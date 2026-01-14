Колумбийский форвард стал игроком "Ахмата"

ФК "Ахмат" усилился 21-летним колумбийским нападающим. Ранее он выступал у себя на родине за одну из местных команд.

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с колумбийским нападающим Йошаном Валоисом. Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте грозненцев.

"Мы приветствуем Йошана в нашем дружном коллективе, желаем ему много голов и побед!"

– пресс-служба "Ахмата"

Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до лета 2029 года. Он уже прибыл в распоряжение своей новой команды, которое в настоящее время находится на сборах в Турции, где занимается подготовкой ко второй части чемпиона России.

Предыдущим клубом Валоиса был "Депортиво Пасто". В 2025 году он провел за команду 19 матчей в чемпионате Колумбии, отметившись в них 10 забитыми мячами. Форвард также выступает за молодежную сборную Колумбии U23.

Напомним, первую часть сезона "Ахмат" завершил на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18 матчей грозненцы набрали 22 очка.