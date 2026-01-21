Израильская делегация проведет бизнес-форумы в Баку и Астане

Израиль намерен укрепить отношения с Азербайджаном и Казахстаном – из Тель-Авива уже вылетела представительная делегация из 40 израильских бизнесменов, которую возглавляет глава МИД страны Гидеон Саар.

Представительная делегация из более чем 40 израильских политиков и бизнесменов, возглавляемая главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, вылетела в Азербайджан и Казахстан, чтобы укрепить двухсторонние политические и экономические отношения с этими странами, сообщают израильские СМИ.

В программе визита делегации официальные мероприятия, а также контакты с представителями государственных ведомств и общественных организаций, в том числе с представителями еврейских общин.

Главу внешнеполитического ведомства страны сопровождает торгово-экономическая делегация, в которую входят свыше 40 бизнесменов и представителей государственных структур Израиля – все они представляют сферы водных технологий и сельского хозяйства, кибербезопасности, инженерии, финансов, здравоохранения и другие отрасли.

По инициативе Саара в Баку и Астане пройдут бизнес-форумы, в ходе которых пройдут встречи представителей израильской делегации с местными предпринимателями и деловыми кругами, говорится в сообщении.