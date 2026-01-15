Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля

Развитие отношений Азербайджана и Израиля обсудили Ильхам Алиев и Ицхак Герцог. Встреча политиков прошла в Давосе.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Стороны отметили позитивную динамику развития отношений Баку и Тель-Авива. Алиев и Герцог также отметили перспективы углубления сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и других областях.

Азербайджанская сторона также дала позитивную оценку визитам Герцога в Азербайджан, а также встречам с лидером АР.

Баку и Тель-Авив развивают отношения как в энергетике, так и в технологиях. Азербайджанская компания SOCAR стала акционером израильского месторождения Тамар. Израиль в конце прошлого года открыл в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии.