Торговые партнеры Израиля: с кем и чем торговал Израиль в 2025 году

Внешняя торговля остается важным компонентом экономики Израиля - развитого, технологически ориентированного государства с ограниченными природными ресурсами и относительно небольшим внутренним рынком. Расскажем о результатах внешней торговли Израиля за 2024-2025 годы, основных торговых партнерах, статьях экспорта и импорта, а также самых крупных сделках.

Несмотря на сложную региональную обстановку, экономика страны демонстрирует устойчивость, во многом благодаря сильному хай-тек сектору, фармацевтической промышленности и статусу мирового центра обработки алмазов. Однако с конца 2023 года торговые связи Израиля оказались под пристальным вниманием международного сообщества, а некоторые из них подверглись пересмотру на фоне военных действий в Газе.

Каковы итоги внешней торговли Израиля в 2025 году?

Экономика Израиля в 2025 году демонстрировала устойчивое восстановление после сложного периода. Согласно рейтингу The Economist, страна даже вошла в тройку лучших экономик 2025 года, во многом благодаря силе технологического и финансового секторов.

Внешняя торговля оставалась важнейшим компонентом этого роста, хотя сохранила свою традиционную структурную особенность - хронический дефицит торгового баланса. За первые одиннадцать месяцев 2025 года этот дефицит вырос до $35.31 млрд, что больше показателя $29.90 млрд за аналогичный период 2024 года. В ноябре 2025 года месячный дефицит составил $3.25 млрд.

Импорт (ноябрь) - $8.37 млрд, рост на 11.6% в годовом исчислении;

Экспорт (ноябрь) $5.13 млрд, рост на 8.2% в годовом исчислении;

Прогноз годового экспорта (товары и услуги) - около $160 млрд, приближение к рекордному уровню 2022 года ($165 млрд).

При этом в 2024 году общий объем внешнеторговых операций Израиля составлял $153.2 млрд. Импорт товаров оценивался в $91.5 млрд, тогда как экспорт - в $61.7 млрд. В 2023 году импорт составил $83 млрд, а экспорт - $59.9 млрд.

Что Израиль импортировал и экспортировал в 2025 году?

Структура израильского импорта в 2025 году отражает потребности восстанавливающейся экономики и активность в ключевых отраслях. В ноябре закупки выросли на 11.6%, при этом наиболее значительный рост продемонстрировали:

Сырье (+12.6%) и инвестиционные товары (+18.6%), что говорит об оживлении промышленной деятельности и инвестициях;

Потребительские товары (+10.4%), что отражает рост внутреннего спроса;

Необработанные и обрабатываемые алмазы (+50.7%) - резкий скачок указывает на восстановление алмазного хаба после предыдущего спада.

Структура экспорта также показывает положительную динамику с ростом на 8.2% в ноябре. Лидерами роста стали:

Сельскохозяйственная продукция (+20.1%);

Обрабатываемые алмазы (+68.6%): что подтверждает восстановление в этом традиционном секторе;

Промышленные и добытые товары (+5.9%).

Ключевым трендом 2025 года стал опережающий рост экспорта услуг, который, по прогнозам, достигнет $101 млрд и впервые превысит половину всего израильского экспорта. Основным драйвером здесь остается сектор высоких технологий.

С кем Израиль торговал больше всего в 2025 году?

США сохраняют статус главного торгового партнера Израиля. По данным Бюро переписи США, за 10 месяцев 2025 года двусторонний товарооборот составил около $28.9 млрд (экспорт США - $11.77 млрд, импорт из Израиля - $17.136 млрд), при этом у США сохраняется дефицит в торговле с Израилем.

Прогнозы на 2025 год указывают на переориентацию географических приоритетов:

Снижение товарного экспорта на традиционные рынки: в ЕС (-11%), Китай (-6%) и США (-4%);

Рост экспорта в страны Азии (+3.5%), Африки, Латинской Америки и Океании.

Эти изменения отчасти компенсируют падение спроса на западных рынках и отражают работу по диверсификации торговых связей.

Кто ключевые торговые партнеры Израиля?

В 2024 году Израиль экспортировал товары в 117 стран, а импортировал из 192. Лидеры по объему торговли остаются неизменными на протяжении многих лет, формируя основу внешнеэкономической деятельности государства.

Основные партнеры по импорту в 2024 году:

Китай - $19.0 млрд (электромобили, мобильные телефоны, компьютеры, металлы);

США - $9.4 млрд (взрывчатые вещества и боеприпасы, алмазы, электроника, химическая продукция);

Германия - $5.6 млрд (транспортные средства, фармацевтика, машины, электроника).

Основные партнеры по экспорту в 2024 году:

США - $17.3 млрд (27% всего израильского экспорта в 2023). Основные товары: алмазы, высокотехнологичная электроника (интегральные схемы, телекоммуникационное оборудование), химическая продукция;

Китай - около $4.8 млрд. С поставками в Гонконг ($2 млрд) общий объем экспорта в Китай становится вторым по величине. Основные товары: оптическое оборудование, электронные компоненты, химикаты;

Ирландия - $3.2 млрд. Является крупнейшим покупателем израильских интегральных схем, которые используются в местной фармацевтической и медицинской промышленности.

Что покупает и продает Израиль на мировом рынке?

Структура импорта и экспорта Израиля ярко отражает особенности его экономики: технологическую развитость при зависимости от ввоза сырья и капитальных товаров.

Импорт Израиля в 2024 году:

Машины, оборудование и электроника - крупнейшая статья, примерно $19 млрд;

Транспортные средства (автомобили, грузовики, самолеты) - около $10 млрд;

Химическая продукция и фармацевтика - $8 млрд;

Минеральные продукты (нефть, уголь, цемент) - $7 млрд;

Драгоценные камни и алмазы - $4 млрд (в основном необработанные алмазы для последующей обработки).

Экспорт Израиля в 2024 году:

Машины, оборудование и электроника: $18 млрд - ключевой экспортный сектор;

Химическая продукция и фармацевтика: $10 млрд. Ведущую роль играет компания Teva Pharmaceuticals, один из крупнейших мировых производителей дженериков;

Ограненные алмазы и ювелирные изделия - $9 млрд;

Оптическое, медицинское и измерительное оборудование - $7 млрд;

Минеральные продукты - $5 млрд.

Какую роль в импорте Израиля играют военные и хай-тек поставки?

Военные поставки остаются крайне значимой статьей израильского импорта. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, около двух третей военного импорта Израиля в период 2020-2024 годов приходилось на США, и около трети - на Германию. США исторически были крупнейшим поставщиком военной помощи: с 1946 по 2024 год Израиль получил около $228 млрд, большая часть которых конвертируется в закупки американской техники. Германия поставляет военно-морские фрегаты, торпеды, бронетехнику и боеприпасы. В 2024 году прямые поставки немецкого оружия оценивались в более чем 131 млн евро.

Хай-тек сектор - это основа экспортной экономики Израиля, которую часто называют "ближневосточной кремниевой долиной". Его двигают как международные гиганты, открывшие в Израиле свои первые за пределами США центры исследований и разработок (Intel, Microsoft, Apple), так и местные компании (например, Elbit Systems в области военной электроники). Экспорт электроники, включая чипы производства Intel, является стабильным источником валютных поступлений.

Крупнейшие сделки Израиля в 2025 году: энергетика, технологии и оборонный экспорт

В 2025 году Израиль заключил ряд важных международных соглашений в сфере энергетики, высоких технологий и оборонной промышленности.

Египет - долгосрочный контракт на поставку 130 млрд м³ природного газа с месторождения "Левиафан" до 2040 года. Крупнейший энергетический экспортный контракт в истории Израиля ($35 млрд);

Alphabet (Google) - приобретение израильской компании кибербезопасности Wiz. Ожидает решения ЕК по антимонопольному регулированию. Одна из крупнейших технологических сделок в истории страны ($32 млрд);

Palo Alto Networks - поглощение израильской компании кибербезопасности CyberArk. Ожидает одобрения регуляторов. Вторая по величине технологическая сделка года ($25 млрд);

Германия - расширение контракта на систему противоракетной обороны Arrow 3 (в декабре одобрено дополнение на $3.1 млрд). Крупнейший военный экспортный контракт в истории Израиля ($6.5 млрд);

Xero (Новая Зеландия) - приобретение израильской финтех-компании Melio. Крупнейшее исходящее приобретение для Новой Зеландии ($3 млрд);

Munich Re (ERGO Group) - полное поглощение основанной израильтянами страховой компании NEXT Insurance ($2.6 млрд);

Nvidia - инвестиции в создание крупнейшего в Израиле центра обработки данных для ИИ. Это будет крупнейший R&D-центр Nvidia за пределами США ($1.5 млрд).

Кроме контракта с Германией Израиль подписал крупные оборонные сделки с другими странами. Например, Греция одобрила закупку ракетных систем PULS у Elbit Systems на сумму около $755 млн, а с ОАЭ был заключен контракт на $2.3 млрд на поставку передовой стратегической системы.

Помимо серверной фермы Nvidia объявила о строительстве в Израиле огромного кампуса для исследований и разработок, который станет вторым по величине в мире после штаб-квартиры в Калифорнии и будет рассчитан на 10 тысяч сотрудников.

Хай-тек сфера Израиля также показала феноменальный рост. По данным отчета PwC Israel, общий объем слияний, поглощений и IPO в 2025 году достиг $58.8 млрд, что на 340% больше, чем в 2024 году. Даже без учета покупки Wiz за $32 млрд, суммарная стоимость сделок более чем удвоилась.

Частные инвестиции в стартапы также выросли, составив $15.6 млрд против $12.2 млрд годом ранее. При этом средний размер раунда финансирования достиг рекордных $10 млн, хотя общее количество сделок сократилось.