Двойной кризис Нетаньяху: расследование в Израиле и растущая цена поддержки США

Почему в Израиле недовольны расследованием событий 7 октября, что выявили предыдущие расследования, как отреагировала оппозиция и семьи погибших, какова поддержка Израиля со стороны США и почему она вызывает недовольство, а также что сейчас с Нетаньяху.

На фоне продолжающегося конфликта в Газе Израиль столкнулся с кризисами, которые бросают вызов политическому будущему премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проверяют на прочность традиционный альянс с США.

Внутри Израиля нарастает недовольство из-за затягивания правительством независимого расследования событий, которые привели к атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, в то время как в США безоговорочная поддержка Израиля администрацией Дональда Трампа вызывает раздражение внутри собственной политической базы президента.

Почему в Израиле недовольны расследованием?

В конце 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху наконец объявил о создании правительственной комиссии по расследованию событий, повлекшим за собой атаку ХАМАС 7 октября 2023 года. Однако ее формат вызвал немедленную и резкую критику по всей стране. Главная претензия заключается в том, что расследование не будет независимым: его возглавит сам премьер-министр, а ключевую роль в отборе шести членов комиссии будет играть спикер кнессета Амир Охана, близкий союзник Нетаньяху. Если оппозиция, как ожидается, бойкотирует процесс, Охана получит полномочия единолично назначить всех представителей.

Это решение прямо противоречит массовым требованиям о создании государственной следственной комиссии под руководством действующего или отставного судьи Верховного суда. Опрос, проведенный израильским Институтом исследований национальной безопасности в октябре, показал, что три из четырех израильтян поддерживают создание именно такого независимого органа.

Требования исходят от высшего военного командования, включая бывшего министра обороны Йоава Галанта и экс-начальника Генштаба Герци Ха-Леви, а также от семей погибших и бывших заложников. Более 22 освобожденных заложников и десятки членов их семей подписали открытое письмо с ультиматумом: либо создать государственную комиссию, либо правительству уйти в отставку. Позиция правительства заключается в том, что предложенный им формат сможет заручиться более широкой общественной поддержкой, чем комиссия под эгидой Верховного суда, которому, по мнению коалиции, нельзя доверять в вопросах беспристрастности.

Что выявили предыдущие расследования?

К моменту объявления о правительственном расследовании ряд израильских институтов уже провели внутренние проверки, признав серьезнейшие системные сбои:

Армия обороны Израиля: в феврале 2025 года внутреннее армейское расследование признало "полный провал" и "огромную недооценку" возможностей ХАМАС. Начальник Генштаба Герци Ха-Леви, еще до окончания проверки пообещавший уйти в отставку, публично заявил о "страшном" провале в сфере безопасности и разведки. В ноябре 2025 года внешняя комиссия, назначенная его преемником, генералом Эялем Замиром, заключила, что многие выводы внутреннего армейского расследования были "неадекватными";

Несмотря на эти выводы, Биньямин Нетаньяху не взял на себя личной или политической ответственности за провалы, которые произошли под его руководством.

Как отреагировала оппозиция и семьи погибших?

Реакция общественности на объявление о том, что комиссию может возглавить Нетаньяху, была негативной. Группа, представляющая семьи погибших и захваченных 7 октября, обвинила правительство в том, что оно "продолжает плевать в лицо" пострадавшим и гражданам Израиля.

В политическом поле критика носит резкий характер даже со стороны правых сил. Лидер партии "Исраэль Бейтейну" Авигдор Либерман заявил, что отказ от независимого расследования равнозначен признанию вины. Лидер оппозиции Бени Ганц потребовал через парламентский комитет принудить правительство к созданию государственной комиссии. Яир Голан из партии "Демократы" обвинил Нетаньяху в попытке уклониться от ответственности.

Какова поддержка Израиля со стороны США?

Поддержка Израиля Соединенными Штатами остается колоссальной, но начинает вызывать растущее внутреннее сопротивление. Помощь США Израилю осуществляется по нескольким направлениям:

Финансовая и военная помощь : в рамках 10-летнего меморандума, подписанного при Бараке Обаме, Израиль ежегодно получает $3.8 млрд на военные нужды. В 2025 году администрация Трампа дополнительно направила Израилю около $4 млрд в качестве экстренной военной помощи. По данным проекта «Стоимость войны», с начала конфликта в Газе общий объем помощи превысил $21 млрд;

: в рамках 10-летнего меморандума, подписанного при Бараке Обаме, Израиль ежегодно получает $3.8 млрд на военные нужды. В 2025 году администрация Трампа дополнительно направила Израилю около $4 млрд в качестве экстренной военной помощи. По данным проекта «Стоимость войны», с начала конфликта в Газе общий объем помощи превысил $21 млрд; Дипломатическая поддержка: США последовательно блокируют резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие Израиль, и противодействуют попыткам привлечь израильских лидеров к ответственности в Международном уголовном суде, вводя против него санкции.

Почему поддержкой Израиля недовольны в США?

Несмотря на традиционно произраильскую позицию Республиканской партии, безоговорочная поддержка Трампа сталкивается с новой реальностью. Критика исходит из самых разных уголков его электората, мотивированная как финансовыми, так и идеологическими соображениями в духе "Америка прежде всего".

Ключевые фигуры MAGA: еще летом бывший ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал подход Трампа, заявив о расколе "между поджигателями войны и миротворцами". Бывший стратег Трампа Стив Бэннон обвинил Нетаньяху в том, что он втягивает США в конфликты, и призвал "не ввязываться в очередную войну" Израиля.

еще летом бывший ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал подход Трампа, заявив о расколе "между поджигателями войны и миротворцами". Бывший стратег Трампа Стив Бэннон обвинил Нетаньяху в том, что он втягивает США в конфликты, и призвал "не ввязываться в очередную войну" Израиля. Избиратели: опрос YouGov и IMEU, проведенный в конце 2025 года, показал, что большинство республиканцев предпочли бы не продлевать 10-летнее соглашение о помощи после его истечения. Среди молодых республиканцев (18-44 года) 53% высказались за полный разрыв этого соглашения.

опрос YouGov и IMEU, проведенный в конце 2025 года, показал, что большинство республиканцев предпочли бы не продлевать 10-летнее соглашение о помощи после его истечения. Среди молодых республиканцев (18-44 года) 53% высказались за полный разрыв этого соглашения. Евангелисты: поддержка среди этой важной для Трампа группы также снижается. Озабоченность этим побудила израильское правительство в октябре 2025 года нанять пиар-компанию специально для работы над улучшением имиджа Израиля среди американских евангелистов.

Наиболее показательным стал конфликт с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая, оставаясь ультраправой, назвала происходящее в Газе "геноцидом" и осудила неограниченную помощь. В ответ Трамп публично назвал ее "предательницей".

Таким образом, израильская общественность видит в отказе от независимого расследования попытку власти избежать ответственности в момент, когда страна заплатила высокую цену. В США, в свою очередь, указывают на то, что Вашингтон поддерживают правительство, которое, по мнению многих израильтян, не готово дать ответы на ключевые вопросы собственных граждан.

Что сейчас с Нетаньяху?

Официальное прошение Нетаньяху о помиловании все еще находится на рассмотрении президента Израиля Ицхака Герцога, и окончательное решение еще не принято. Прошение передано в Департамент по помилованию Министерства юстиции, который запросит мнения различных госорганов, включая прокуратуру.

30 ноября Нетаньяху обратился к президенту с прошением о прекращении уголовного преследования по трем делам о коррупции. Обращению предшествовало вмешательство американского президент, который в октябре и ноябре 2025 года призывал Герцога помиловать Нетаньяху. 7 декабря Герцог дал понять, что не намерен предоставлять превентивное помилование по просьбе Трампа, подчеркнув уважение к израильской правовой системе.

Нетаньяху отправится в США уже в конце декабря, поездка готовится уже несколько недель. Встреча с президентом Трампом запланирована на 29 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.