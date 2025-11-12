Кто такой Биньямин Нетаньяху и сколько он уже у власти?

Биньямин Нетаньяху - самый неординарный лидер Израиля. Он дольше всех остается на посту премьера, причем его поддержка среди общественности по-прежнему высока. Кто такой Биньямин Нетаньяху и как он стал самым известным политиком Израиля - рассказываем в нашем материале.

Нетаньяху прагматичен в выборе политических союзников, превосходный оратор и яростный защитник безопасности Израиля. При этом он склонен делать неоднозначные высказывания, а его реформы нередко приводят к массовым протестам. С 2019 года Нетаньяху под следствием в рамках дел о коррупции внутри Израиля, а Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в 2024 году.

Детство Нетаньяху

Будущий политик родился 21 октября 1949 года в семье историка и сторонника ревизионизма (сионистского политического движения за создание Еврейского государства на обоих берегах реки Иордан) Бенциона Нетаньяху и Цили Сегал. Отец Биньямина Нетаньяху - поляк по происхождению, а предки его матери эмигрировали из Литвы в конце XIX века. Его семья происходит из евреев-ашкеназов. Большую часть детства Биньямин и его братья, старший Йонатан и младший Идо, провели в американском штате Пенсильвания, где их отец преподавал в еврейском колледже. Среднее образование Нетаньяху получил в Филадельфии.

Армия и образование

В 1967 году Нетаньяху, который к тому времени превосходно говорил на английском, возвращается в Израиль, где вступает в ряды Вооруженных сил. В разведывательном спецотряде ”Сайерет Маткаль” будущий премьер служил до 1972 года: участвовал в сражениях против коалиции арабских государств и в операции ”Изотоп” по освобождению самолета, который был захвачен палестинской террористической организацией. Завершив службу, Нетаньяху вернулся в США для учебы в Массачусетском технологическом университете. На втором году обучения он на месяц отправился в Израиль для участия в войне Судного дня. Помимо степени бакалавра архитектуры у Нетаньяху также степень магистра менеджмента.

Нетаньяху дипломат

Прежде чем прийти в политику Нетаньяху успел поработать в американской Boston Consulting Group. В 1982 году, в возрасте 33 лет, он начинает свою дипломатическую карьеру До 1984 года будущий политик служил замглавы миссии в израильском посольстве в Вашингтоне, а следующие четыре года занимал пост израильского посла в ООН.

Как Нетаньяху стал политиком?

По словам самого Нетаньяху, в политике он оказался из-за старшего брата Йонатана, погибшего в возрасте 30 лет во время контртеррористической операции ”Энтеббе” в Уганде. Нетаньяху становится яростным борцом с терроризмом, организуя соответствующие конференции. В 1978 году он принимает участие в американском ток-шоу ”Адвокат”, где заявляет, что проблема напряженности на Ближнем Востоке кроется в нежелании арабских стран принимать Израиль, а не в том, что палестинцы лишены права на самоопределение. В годы работы в ООН он зарекомендовал себя как энергичный защитник Израиля, и многие эксперты уже тогда прочили ему успешную политическую карьеру. В 1988 году Нетаньяху возвращается в Израиль, где вступает в правую партию ”Ликуд” и от нее попадает в израильский парламент, Кнессет.

Когда Нетаньяху стал премьер-министром?

Впервые лидером Израиля Нетаньяху стал в июне 1996 года. Важно отметить, что Биньямин или Биби, как его нередко называют, именно премьер-министр, а не президент Израиля. Президентский пост в парламентской республике в основном церемониальный, а вот премьер-министр — лидер. Нетаньяху стал самым молодым премьером в истории Израиля в возрасте 46 лет. Всего через три года на досрочных выборах Нетаньяху проиграл и до 2002 года политикой не занимался. Вернувшись, Нетаньяху успел побывать в должности министра иностранных дел и министра финансов, а в феврале 2009 года он опять становится премьер-министром. На этот раз руководить Израилем он будет до 2021 года. После годового перерыва и периода политической нестабильности политик возвращается к руководству страной в третий раз. В общей сложности Нетаньяху, которому сейчас 76 лет, находится у власти более 18 лет.

Личная жизнь и семья Биньямина Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху был трижды женат. От первой жены, психолога и писательницы Мириам Харан, брак с которой продлился 6 лет до 1978 года, у Нетаньяху есть дочь Ноа. Вторая жена, Флер Кейтс, британка по происхождению, ради мужа приняла иудаизм. С Кейтс Нетаньяху состоял в браке с 1981 по 1988 годы. Третья, нынешняя жена Нетаньяху, Сара, родила премьер-министру двоих сыновей: Яира и Авнера. 34-летний Яир Нетаньяху - политический активист и ведущий подкастов, а 31-летний Авнер работает в американо-израильской инвестиционной компании, которая занимается оборонными проектами.

Что сделал Нетаньяху?

Нетаньяху всегда занимал жесткую позицию в отношении мирных переговоров с палестинскими властями и решения израильско-палестинской проблемы в рамках принципа ”два государства для двух народов”. За годы его нахождения у власти значительно увеличилось число еврейских поселений на территориях, которые на международном уровне считаются палестинскими. В октябре 2023 года после беспрецедентной атаки на Израиль со стороны палестинской ХАМАС Нетаньяху объявил войну против группировки, которая, несмотря на подписанное в октябре 2025 года перемирие, продолжается по сей день.

Кроме борьбы с палестинскими террористическими организациями, в том числе на территории Палестины, Ливана, Сирии, Катара, Туниса и Йемена, Нетаньяху известен своей жесткой и непримиримой позицией по отношению к Ирану. Выступая на Генассамблее ООН, он много раз заявлял о том, что Исламская Республика - прямая угроза Израилю. Будучи уверенным в том, что Тегеран располагает ядерным оружием, в июне 2025 года он отдал приказ атаковать военные и научные объекты ИРИ в рамках конфликта, который позднее был назван 12-дневной войной.

Нетаньяху и мировые лидеры

Главный союзник Нетаньяху на мировой арене - Дональд Трамп. Еще во время учебы в США будущий премьер стал другом Фреда Трампа, отца будущего американского президента, а в 2013 году Дональд Трамп публично поддержал Нетаньяху, призвав жителей Израиля голосовать за него.

С президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху поддерживает партнерские отношения. Лидеры обеих стран регулярно созваниваются. В последний раз личная встреча Нетаньяху и Путина прошла в 2019 году.

С европейскими лидерами у Нетаньяху тоже партнерские отношения. Правда, летом 2025 года напряженность возникла между израильским лидером и Макроном, французским президентом Эммануэлем, после того как последний объявил о решении своей страны признать Палестину. Несмотря на это, в октябре Макрон в числе прочих присутствовал на Саммите мира по Газе, который прошел в Египте.

В конце августа 2025 года между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Нетаньяху возникли разногласия по поводу признания последним убийства армян в Османской империи. Пашинян тогда раскритиковал израильского лидера за манипулирование историческими событиями без учета интересов Армении. На отношения между странами этот инцидент особо не повлиял.

Пожалуй, наиболее напряженные отношения у Нетаньяху с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер неоднократно называл израильского премьера тираном, осуждая его за войну в Палестине, а 8 ноября 2025 года Турция выдала ордер на его арест.

Почему Нетаньяху остается у власти?

Своей долгой политической карьерой Нетаньяху во многом обязан умению находить союзников и партнеров, а также объединять людей вокруг идеи сильного Израиля, который способен дать отпор врагу. Помимо этого, при Нетаньяху экономика Израиля, даже несмотря на продолжающиеся военные действия с Палестиной и торговый бойкот со стороны нескольких государств, показывает хорошие результаты, а биржа даже бьет рекорды. Следующие парламентские выборы в Израиле пройдут в октябре 2026 года, и у Нетаньяху есть все шансы остаться у руля: оппозиция в стране достаточно слабая, а поддержка Нетаньяху, несмотря на внутренние коррупционные разбирательства, остается вполне ощутимой.