Газа раздора Нетаньяху и Эрдогана

Противостояние двух лидеров – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, длящееся с 2009 года, перешло в новую фазу – оно балансирует на грани системных мировоззрений и военного конфликта.

Конфликт между Турцией и Израилем после израильской операции в секторе Газа перешел в новую фазу противостояния: если до этих событий Турция даже примеряла на себя роль посредника в диалоге Израиля с арабскими странами, то теперь она стала непримиримым обвинителем, выдав ордера на арест высшего руководства Тель-Авива. В свою очередь Израиль видит в действиях Анкары лишь усиление своего влияния и в регионе, и в арабском мире в целом.

С чего все начиналось?

Если погрузиться в историю, то еще недавно Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль, длительное время две страны поддерживали тесное экономическое и военное партнерство, а их правительства даже подписали соглашение о многомиллиардном проекте сооружения газо- и нефтепроводов из Турции в Израиль. Однако после избрания премьер-министром Турции лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана в стране началась стремительная исламизация, а параллельно усилилась антиизраильская риторика.

Масла в огонь подлила израильская операция "Литой свинец", проведенная в Секторе Газа в конце 2008 - начале 2009 годов. Так называемая "война в Газе" вспыхнула в канун нового 2009 года – 27 декабря, и ставила цель уничтожения военной инфраструктуры правящего в Газе исламского радикального движения ХАМАС, периодически обстреливавшего ракетами территорию Израиля.

Жирную точку в крахе отношений двух стран поставил захват израильскими ВМС турецкого судна "Мави Мармара", пытавшегося прорвать израильскую блокаду Газы в составе "Флотилии свободы" 31 мая 2010 года. Формально страны сохраняли дипломатические отношения, но фактически они свелись к минимуму, в этом же направлении пошла и их внешняя политика, и с этого времени отношения двух стран были фактически заморожены.

Тогда еще разногласия все же можно было решить трезвой дипломатией и жестким подходом к сдерживанию сторон, два лидера предпочли перейти к словесной пикировке, переросшей в конфронтацию, ставшую более глубокой борьбой, вызванной спорным статусом Иерусалима, энергетическим соперничеством в Восточном Средиземноморье и непоколебимой поддержкой Израиля со стороны США.

Иерусалим как камень раздора

Израиль официально объявил Иерусалим столицей государства, а США, неизменно поддерживающие все начинания "подопечных", не только официально признали такое решение, но и перевели в древний город свою дипломатическую миссию.

Это решение тут же оспорил турецкий лидер, ранее заявлявший, что Иерусалим принадлежит Турции, потому что на протяжении большей части Нового времени город находился под контролем Османской империи.

"Это наш город, господин Эрдоган. Это не ваш город. Это наш город. Он всегда будет нашим городом. Он больше не будет разделен", - заявил после саммита в Дохе Биньямин Нетаньяху, стоя под американскими и израильскими флагами. Это было не просто послание его избирателям внутри страны; оно было адресовано также Вашингтону и Анкаре.

Не остался в долгу и Эрдоган, давая столь же взвешенные ответы и прекрасно понимая, что это укрепляет его позиции и внутри страны, и во всем арабском мире, подтверждая: Турция остается мощным региональным тяжеловесом.

Окончательный разрыв

После атаки ХАМАС на Израиль и начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года президент Турции Эрдоган заявил о своей готовности помочь в освобождении израильских заложников и призывал к стабильности в регионе, однако потом изменил риторику, назвав ХАМАС "освободительной группой, которая борется за свою землю", и обвинил израильскую армию в военных преступлениях.

В конце октября Израиль отозвал своих дипломатов из Анкары, Турция сделала аналогичный ход, а 27 декабря Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля с Гитлером. Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в геноциде курдов и преследовании журналистов.

13 ноября 2024 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем.

"Мы, как государство и правительство Турции, разорвали отношения с Израилем. В данный момент у нас нет отношений с Израилем"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Новый виток эскалации

И вот – новый, более агрессивный шаг турецкой администрации: на прошедшей неделе прокуратура Стамбула выдает ордера на арест израильских лидеров, начиная с Нетаньяху и заканчивая руководством Армии самообороны страны - министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром, которые выданы по обвинениям в "геноциде и преступлениях против человечности" после израильской операции в секторе Газа. Власти Израиля тут же назвали это "политическим спектаклем" Турции, направленным на поддержку палестинской темы ради укрепления турецкого влияния на арабской арене.

Однако американские кураторы отнеслись к этому более серьезно, потребовав от властей еврейского государства обеспечить выход радикалов, которые заблокированы в тоннелях. Два дня назад для переговоров с Нетаньяху по вопросу реализации мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа в Израиль прилетел посланник лидера США Джаред Кушнер.

Итог переговоров - около 200 боевиков радикальной группировки ХАМАС смогут покинуть тоннели в секторе Газа. Также стороны обсудили возможную демилитаризацию сектора Газа, разоружение ХАМАС и полное устранение влияния группировки на этой территории.

Сейчас отношения между двумя лидерами, как и между двумя странами, балансируют на грани войны и мира. Причем воинственную политику Израиля не поддерживает абсолютно большинство стран арабского мира, да и собственный народ, уставший от войны.

Возможна ли новая война в регионе?

Конфронтация Эрдогана и Нетаньяху может перерасти в реальную войну, хотя это маловероятно: ни тот ни другой не хотят допустить военного столкновения Израиля и Турции.

У Турции не только вторая по величине и оснащенности сухопутная армия в НАТО (куда, кстати, не пускают Израиль – вето на его требования о вступлении в альянс периодически накладывает та же Анкара). Против силового решения проблемы выступают и США, которые, несмотря на всестороннюю поддержку Тель-Авива, сейчас активно восстанавливают контакты с Турцией для совместного давления на Россию.

Помимо этого, Турция пользуется поддержкой исламского мира, а на ее стороне могут выступить антиизраильски настроенные страны НАТО – Великобритания и Франция.

Несмотря на поддержку Вашингтона, не стремится к прямому столкновению и уставший от войны с ХАМАС Израиль – прямое столкновение двух стран стало бы катастрофой не только для них, но и для всего региона.

Остается только надеяться на здравый смысл региональных лидеров и их политику сдержек и противовесов –твердую и осмотрительную, дипломатичную и уравновешенную, ведь речь идет о миллионах жизней и хрупком мире во всем регионе, а политика и власть призваны служить человеческому благополучию.