Вестник Кавказа

Один из лидеров ИГИЛ задержан под Дамаском

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирийские спецслужбы задержали в районе Дамаска одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Задержание прошло при поддержке сил международной коалиции.

В Дамаске силами внутренней безопасности задержан один из лидеров террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России, об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на заявление главы управления внутренней безопасности провинции Дамаск генерала Ахмада аль-Далати.

Задержанным оказался Тахи аз-Зуби, известный как Абу Омар Тибия. По данным сирийского МВД, он занимал пост так называемого "вали Дамаска", то есть имел статус лидера негосударственной вооруженной группировки, контролировавшей прилегающие к столице территории.

Ахмед ад-Далати пояснил, что к задержанию привели скоординированные действия Главного разведывательного управления Сирии и сил Международной коалиции в регионе. В ходе рейда были изъяты оружие и пояс смертника.

Также, согласно заявлению главы столичного отделения МВД Сирии, были задержаны несколько других предполагаемых членов запрещенной террористической группировки. Их количество осталось неуточненным. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.