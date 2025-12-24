Один из лидеров ИГИЛ задержан под Дамаском

Сирийские спецслужбы задержали в районе Дамаска одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Задержание прошло при поддержке сил международной коалиции.

В Дамаске силами внутренней безопасности задержан один из лидеров террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России, об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на заявление главы управления внутренней безопасности провинции Дамаск генерала Ахмада аль-Далати.

Задержанным оказался Тахи аз-Зуби, известный как Абу Омар Тибия. По данным сирийского МВД, он занимал пост так называемого "вали Дамаска", то есть имел статус лидера негосударственной вооруженной группировки, контролировавшей прилегающие к столице территории.

Ахмед ад-Далати пояснил, что к задержанию привели скоординированные действия Главного разведывательного управления Сирии и сил Международной коалиции в регионе. В ходе рейда были изъяты оружие и пояс смертника.

Также, согласно заявлению главы столичного отделения МВД Сирии, были задержаны несколько других предполагаемых членов запрещенной террористической группировки. Их количество осталось неуточненным.