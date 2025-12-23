Вестник Кавказа

В Стамбуле задержали сотни подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовые структуры Турции провели операцию по задержанию свыше 100 человек, подозреваемых в связях с террористами.

Турецкие правоохранители провели масштабную операцию против подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Стамбуле. В ходе мероприятий силовиков были задержаны сотни потенциальных террористов, которые могли принять участие в осуществлении терактов в преддверии Рождества, информирует TRT Haber. 

Силовики Турции провели рейд по 124 конспиративным адресам, в ходе которого задержали 115 из 137 человек. Также в квартирах и домах подозреваемых были найдены пистолеты, боеприпасы и документы, связанные с деятельностью террористических групп. Оставшихся 22 подозреваемых ищут силовики страны. 

В конце ноября по подозрению в связях с гюленистами в Турции задержали свыше 90 человек. Задержания были проведены в Анталье, Бурсе, Анкаре, Стамбуле и Измире.

