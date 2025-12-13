Вестник Кавказа

Более 20 чиновников задержаны в Стамбуле

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле подозревают в получении взяток и вымогательстве несколько десятков чиновников. Все они задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Стамбуле свыше 20 чиновников. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

В общей сложности в ходе операции задержаны 22 должностных лица муниципалитета Шиле.

Всех их подозревают в вымогательстве, получении взяток, а также фальсификации тендеров.

В июле нынешнего года в рамках начатого прокуратурой Стамбула уголовного дела были арестованы 6 подозреваемых, в том числе мэр города Озгюр Кабакай. Суд постановил заключить их под стражу.

 

