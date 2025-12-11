Суд над бывшим мэром Стамбула может продлиться 12,5 лет

Суд над экс-мэром Стамбула стартует весной будущего года и может затянуться на 12,5 лет. По делу проходят сотни свидетелей и свыше ста фигурантов.

В Турции судебный процесс над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу может продлиться около 12,5 лет, пишет газета Cumhuriyet.

Сообщается, что процесс стартует 9 марта, он рассчитан на 4600 дней. В списке фигурантов числятся 105 человек, в списке свидетелей – свыше 400 человек. Таким образом, суд может затянуться на 12, 5 лет.

Имамоглу обвиняется в коррупции и с прошлого марта находится под стражей в тюрьме в стамбульском районе Силиври. Судебные заседания будут проходить здесь же.

Отметим, что обвинение требует для бывшего мэра до 2 352 лет лишения свободы.