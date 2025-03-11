Азербайджан начал поставлять газ в Северную Македонию

В декабре стартовали поставки азербайджанского газа в Северную Македонию, которая стала 14-ым государством, приобретающим газ у Азербайджана.

Частные и промышленные потребители в Северной Македонии с 1 декабря получают природный газ из Азербайджана, пишет со ссылкой на информированный источник агентство Trend.

"Поставки удалось наладить благодаря продуктивному сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской (SOCAR), компаниями M-Gaz и CNG Systems"

– сообщение

Стороны реализовали пилотное расширение проекта виртуальной газификации, который с прошлого года осуществляется в Болгарии. Проект стартовал с поставок сжатого природного газа (CNG) потребителям, не имеющим подключения к газопроводной или распределительной сети. SOCAR через M-Gaz обеспечивает газом CNG Systems, которая затем поставляет топливо потребителям в городе Струмица – в нем работает газораспределительная сеть на сжатом природном газе.

В Северной Македонии азербайджанский природный газ обеспечивает отопление и горячее водоснабжение в боле чем сотне домохозяйств, шести детских садах, восьми школах, одной больнице. Также он используется для ряда административных зданий муниципалитета и нескольких промышленных потребителей.

Всего Азербайджан на конец 2025 года поставляет газ в 14 государств.